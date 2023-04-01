Новости Уфы и Башкортостана на сегодня
Общество в Башкирии, 20 апрель 11:45
В Башкирии многодетной семье отрезали электричество за копеечный долг
Происшествия в Башкирии, 20 апрель 10:50
В Башкирии молодой водитель без прав попал в аварию со сверстником
Политика в Башкирии, 20 апрель 10:36
В Башкирии депутаты хотят изменить границы городов Салават и Ишимбай
Здравоохранение в Башкирии, 20 апрель 10:22
Минздрав Башкирии опубликовал свежие данные данные о смертности от коронавируса
Политика в Башкирии, 20 апрель 09:51
Глава Уфимского района подтвердил свою отставку
Происшествия в Башкирии, 20 апрель 09:36
В Уфе в ДТП с участием Mercedes-Benz пострадала женщина
Происшествия в Башкирии, 20 апрель 09:18
В Башкирии в ходе пожара на трех садовых участках погибли 2 человека
Общество в Башкирии, 20 апрель 08:57
Мобилизованный из Башкирии 5 месяцев не может получить выплаты
Общество в Башкирии, 19 апрель 23:34
В Башкирии 20 апреля 2023 года прогнозируются осадки и потепление до +18 градусов
Гороскоп, 19 апрель 23:22
Любовный гороскоп на сегодня, 20 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп, 19 апрель 23:18
Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака
Спорт в Башкирии, 19 апрель 21:26
«Салават Юлаев» подпишет новый контракт с легендарным защитником
Экономика в Башкирии, 19 апрель 21:06
Депутаты Госдумы увеличили размер налоговых вычетов: кто получит больше
Образование в Башкирии, 19 апрель 20:07
В Минобрнауки России рассказали о новой системе высшего образования
Общество в Башкирии, 19 апрель 15:36
В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации 26-летним Игорем Кирилловым
Спорт в Башкирии, 19 апрель 15:21
Спортивные аналитики не исключают уход звездного хоккеиста из "Салавата Юлаева"
Спорт в Башкирии, 19 апрель 14:37
Шуми Бабаев назвал «Салават Юлаев» реальным вариантом для Шарова
Происшествия в Башкирии, 19 апрель 14:11
Жительница Башкирии, получившая ожоги тела при тушении травы, скончалась в больнице
Спорт в Башкирии, 19 апрель 13:54
Наставник ХК "Салават Юлаев" озвучил главное открытие сезона
Спорт в Башкирии, 19 апрель 12:19
Хоккеист заплатил «Салавату Юлаеву», чтобы расторгнуть контракт с хоккейным клубом
Происшествия в Башкирии, 19 апрель 09:54
В Башкирии водитель гужевой повозки пострадал в ДТП с иномаркой