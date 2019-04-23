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В Башкирии запретят продажу алкоголя во время празднования Сабантуев

Добавлено: 23.04.19
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В Башкирии запретят продажу алкоголя во время празднования Сабантуев

В республике предлагают запретить продажу спиртного в дни проведения сабантуев в муниципалитетах и в День молодежи. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госсобрания, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии запретят продажу алкоголя во время еще трех праздников

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В Башкирии запретят продажу алкоголя во время еще трех праздников
Ограничить продажи алкоголя на праздниках плуга распорядился в начале апреля Радий Хабиров. Проект закона, помимо этого, предполагает увеличение времени действия запрета в будни с 22 часов до 10 утра. Ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие в его обсуждении можно до середины мая в интернете. Затем документ отправят на рассмотрение в парламент.

Напомним, пока на территории республики запрет на продажу алкоголя действует лишь в день проведения «последнего звонка» в школах.

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