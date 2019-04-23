В Башкирии запретят продажу алкоголя во время празднования Сабантуев
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В республике предлагают запретить продажу спиртного в дни проведения сабантуев в муниципалитетах и в День молодежи. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госсобрания, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, пока на территории республики запрет на продажу алкоголя действует лишь в день проведения «последнего звонка» в школах.
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