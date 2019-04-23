» В Башкирии запретят продажу алкоголя во время празднования Сабантуев

В республике предлагают запретить продажу спиртного в дни проведения сабантуев в муниципалитетах и в День молодежи. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госсобрания, сообщает сайт Newsbash.ru.

Ограничить продажи алкоголя на праздниках плуга распорядился в начале апреля Радий Хабиров. Проект закона, помимо этого, предполагает увеличение времени действия запрета в будни с 22 часов до 10 утра. Ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие в его обсуждении можно до середины мая в интернете. Затем документ отправят на рассмотрение в парламент.Напомним, пока на территории республики запрет на продажу алкоголя действует лишь в день проведения «последнего звонка» в школах.