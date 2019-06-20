» Остановки автобусов в Башкирии планируют озвучить голосами дикторов радио «Юлдаш» и «Спутник ФМ»

В Уфе с 17 июня в тестовом режиме запущено озвучивание остановок в автобусах ГУП «Башавтотранс» РБ. Причем объявлять остановки будут на русском и башкирском языках голосами дикторов радио «Юлдаш» и «Спутник ФМ». Записи уже готовы – дело за оборудованием, сообщает сайт Newsbash.ru.





В настоящее время объявление остановок запущено 46 автобусах на оборудовании, которое имеется в наличии. До конца года весь подвижной состав ГУП «Башавтотранс» РБ будет оснащен оборудованием для объявления остановок. На данный момент идут конкурсные процедуры по закупке данного оборудования.

Оборудование по объявлению остановок работает в автоматическом режиме при приближении к остановочному пункту.Все это - часть большой работы по систематизации общественных перевозок. Как и введение с 1 июля безналичной оплаты проезда. Напомним, что Единая транспортная карта Республики Башкортостан «Алга» поэтапно заработает на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, а затем и во всех крупных городах республики. Для пассажиров Единая транспортная карта станет удобным инструментом оплаты проезда на общественном транспорте, имеющим функцию безналичной оплаты с использованием средств электронного кошелька.