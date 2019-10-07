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» Радий Хабиров поручил в каждом районе Башкирии проверить качество питания, которое поставляется в образовательные учреждения

Радий Хабиров поручил в каждом районе Башкирии проверить качество питания, которое поставляется в образовательные учреждения

Добавлено: 07.10.19
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Радий Хабиров поручил в каждом районе Башкирии проверить качество питания, которое поставляется в образовательные учреждения

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился качеством школьного питания в республике. О нарушениях он рассказал в ходе правительственного совещания.


«В СМИ прошла большая история по ситуации в лицее в Булгаково. Посмотрите, в компоте – гусеница, ладно бы это. Посмотрите, что меня пугает: мы договорились, что мы переходим на школьное меню. И мы договорились, что дети будут в рамках тех денежных средств укладываться, получать полноценное питание. Вот вам до: макароны, сосиска, чай; а после того, как мы вмешались, появляются уже салат и йогурт», – подчеркнул Радий Хабиров.

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Также руководитель региона заявил, что недопустимо «обворовывать» детей.
«Мы сталкиваемся с примером, когда детям, мне кажется, это безбожно совсем, ставят чай и бифидок. И детям объясняют: берите либо бифидок, либо чай», – возмутился Глава Башкирии.
Радий Хабиров поручил в каждом районе Башкирии проверить качество питания, которое поставляется в образовательные учреждения. Кроме того, он призвал соблюдать требования по количеству пищи, которое выделено на каждого ребенка.
«Главы муниципалитетов, рекомендую вам лично «залезть» в каждую столовую школьную, проверить, собрать директоров школ и сделать им последнее предупреждение. Если после проверок мне приведут факты, что детям не докладывают еду, я буду настаивать на принятии кадровых решений», – заключил руководитель региона.

Источник: gorobzor.ru
Фото: Гульназ Хайри, пресс-служба Главы РБ
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