» Год у руля: что было сделано в Башкирии за время руководства Радия Хабирова

11 октября исполнился один год, как Республику Башкортостан возглавляет Радий Хабиров. Хотим рассказать об изменениях, произошедших в Башкирии за эти 12 месяцев. Приняты несколько десятков принципиальных решений, значительно улучшивших жизнь населения региона.





Началось все с наведения порядка в системе пассажирских перевозок. Парк техники пополнился новыми автобусами, в систему расчетов ввели карту транспортную карту "Алга".





В школах республики ввели пятидневку. Теперь обучающиеся смогут проводить со своей семьей больше времени.Запрет на парковку на газонах утвердили с помощью нового закона.Сообщать о плохих дорогах жители республики теперь могут с помощью мобильного приложения "Дорожный эксперт".Недостаток медицинских специалистов сократился на 500 человек. Парк медицинской техники обновился на 60% - приобретены новые автомашины "Скорой помощи".Издательство "Башкортостан" и компания "Башавтотранс" выведены из процедуры приватизации и банкротства.Пожалуй, самый интересный проект со дня начала руководства Радия Хабирова - система "Инцидент". Благодаря ей стало возможным оперативное решение тысяч наболевших проблем жителей с помощью различных соцсетей.Возобновили программы по уличному освещению сельских и деревенских улиц.

В республике начали действовать молочные кухни. Родители малышей теперь могут обеспечить своих детей качественными натуральными молочными продуктами.



Решено сохранить в Башкирии природный памятник - шихан Торатау.



В столице республики возобновилось возведение мечети аль-Рахим.



Приступили к планомерной борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых и "черными копателями".



Не остались и не остаются без внимания вопросы обманутых дольщиков. Порядка сотен человек уже получили ключи от своих квартир, решается вопрос с остальными.