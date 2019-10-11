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Год у руля: что было сделано в Башкирии за время руководства Радия Хабирова

Добавлено: 11.10.19
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Год у руля: что было сделано в Башкирии за время руководства Радия Хабирова

11 октября исполнился один год, как Республику Башкортостан возглавляет Радий Хабиров. Хотим рассказать об изменениях, произошедших в Башкирии за эти 12 месяцев. Приняты несколько десятков принципиальных решений, значительно улучшивших жизнь населения региона.


Началось все с наведения порядка в системе пассажирских перевозок. Парк техники пополнился новыми автобусами, в систему расчетов ввели карту транспортную карту "Алга".

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В школах республики ввели пятидневку. Теперь обучающиеся смогут проводить со своей семьей больше времени.

Запрет на парковку на газонах утвердили с помощью нового закона.

Сообщать о плохих дорогах жители республики теперь могут с помощью мобильного приложения "Дорожный эксперт".

Недостаток медицинских специалистов сократился на 500 человек. Парк медицинской техники обновился на 60% - приобретены новые автомашины "Скорой помощи".

Издательство "Башкортостан" и компания "Башавтотранс" выведены из процедуры приватизации и банкротства.

Пожалуй, самый интересный проект со дня начала руководства Радия Хабирова - система "Инцидент". Благодаря ей стало возможным оперативное решение тысяч наболевших проблем жителей с помощью различных соцсетей.

Возобновили программы по уличному освещению сельских и деревенских улиц.

В республике начали действовать молочные кухни. Родители малышей теперь могут обеспечить своих детей качественными натуральными молочными продуктами.

Решено сохранить в Башкирии природный памятник - шихан Торатау.

В столице республики возобновилось возведение мечети аль-Рахим.

Приступили к планомерной борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых и "черными копателями".

Не остались и не остаются без внимания вопросы обманутых дольщиков. Порядка сотен человек уже получили ключи от своих квартир, решается вопрос с остальными.

Источник: mishred.rbsmi.ru
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