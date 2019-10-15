» В Башкирии 97-летний пенсионер с горечью узнал, что откладывал на жизнь купюры «банка приколов»

В Отдел полиции №11 Управления МВД России по городу Уфе обратился 97-летний местный житель с заявлением о том, что его сбережения подменили на купюры «банка приколов». Ущерб составил более 230 тысяч рублей.





По предварительным данным установлено, что потерпевший каждый месяц получает пенсию, часть из которой тратит на личные нужды, а часть откладывает. В какой-то момент мужчина решил положить деньги на сберегательный счет. Взяв из дома деньги, отправился в банк, где ему сообщили, что часть денег является купюрами «банка приколов». После чего он отправился домой, сразу полицию вызывать не стал, думал разобраться сам. Через несколько дней все же обратился с заявлением.

Фото: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».