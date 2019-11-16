» В Бураевском районе завершился первый этап благоустройства "Аллеи героев"

В марте 2019 года прошли общественные обсуждения концепции благоустройства территории "Аллея Героев" в парке им. С.С. Вострецова села Бураево, в котором приняли активное участие все инициативные сельчане. Об этом сообщили в администрации Бураевского района.





Высказанные предложения и пожелания бураевцев были использованы при разработке концепции комплексного благоустройства парка в районном центре.

Фото: администрация Бураевского района

На сегодняшний день завершён первый этап благоустройства "Аллеи Героев» в центре села. Здесь установили новые столбы с энергоэффективными светильниками, высадили молодые деревца, установили беседки, выложили брусчаткой прогулочную территорию. В центральной части аллеи обустроили 2 мраморные стелы нашим землякам - воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и воинам-участникам локальных конфликтов. В ближайшее время на стелы установят мраморные таблички с выбитыми именами воинов и барельефы.На следующий год на центральной площади планируется демонтаж старого и установка нового фонтана с ночной подсветкой.