» Погода в Уфе на январь 2020 года: будет снежно и тепло

Январь 2020 года в Уфе будет снежным и теплым. По предварительному погоду синоптиков, температура воздуха будет «скакать» от -1,-2 минимум до -22 градусов максимум в дневное время суток.





Так, метеорологи предсказывают теплое начало 2020 года – 1 и 2 января днем будет -1,-2 градуса, по ночам до -8. Похолодание начнется 3 января – столбики термометров упадут до -11 днем и до -23 градусов ночью.

4 января станет самым холодным в этом месяце – воздух похолодает до -22 градусов днем и до -24 ночью. Следующие несколько дней еще будет прохладно, от -16 градусов днем до – 23 ночью. Все последующие дни в январе ожидается не холоднее – 11. Исключением станет вторник, 17 января – в этот день похолодает до -17.В конце января потеплеет до 0, +1 градусов Цельсия. Весь январь жителей Уфы ждут обильные снегопады.