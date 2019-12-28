Погода в Уфе на январь 2020 года: будет снежно и тепло
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Январь 2020 года в Уфе будет снежным и теплым. По предварительному погоду синоптиков, температура воздуха будет «скакать» от -1,-2 минимум до -22 градусов максимум в дневное время суток.
Так, метеорологи предсказывают теплое начало 2020 года – 1 и 2 января днем будет -1,-2 градуса, по ночам до -8. Похолодание начнется 3 января – столбики термометров упадут до -11 днем и до -23 градусов ночью.
В конце января потеплеет до 0, +1 градусов Цельсия. Весь январь жителей Уфы ждут обильные снегопады.
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