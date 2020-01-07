В Куюргазинском районе мужчина изнасиловал бывшую жену
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Жительница Куюргазинского района 3 января обратилась в местный отдел полиции.
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Как рассказали в полиции, супруги находились в разводе, но жили под одной крышей. Мужчина нигде не работал, а пострадавшая трудилась в местном психоневрологическом интернате.
По заявлению пострадавшей гражданки, бывший супруг был задержан и возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.
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