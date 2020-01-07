» В Куюргазинском районе мужчина изнасиловал бывшую жену

Жительница Куюргазинского района 3 января обратилась в местный отдел полиции.



38-летняя женщина рассказала, что неделей ранее ее изнасиловали в собственном доме находящемся в селе Свобода. И надругался над ней никто иной как собственный муж в ночь на 27 декабря.Как рассказали в полиции, супруги находились в разводе, но жили под одной крышей. Мужчина нигде не работал, а пострадавшая трудилась в местном психоневрологическом интернате.По заявлению пострадавшей гражданки, бывший супруг был задержан и возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.