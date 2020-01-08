» В Сибае молодой мужчина украл деньги с банковской карты пенсионера

В Сибае мужчина украл у местного пенсионера банковскую карту. Пострадавший обратился в полицию с заявлением на своего знакомого.







В отделе МВД 68-летний мужчина сообщил, что распивал с другом спиртное, а потом заметил пропажу банковской карты и снятые с нее 11 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что приятель знал номер пин-кода, поскольку зачастую использовал ее во время покупок в магазине с разрешения владельца.