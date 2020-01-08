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В Сибае молодой мужчина украл деньги с банковской карты пенсионера

Добавлено: 08.01.20
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Рубрика: ---
Теги: Сибай
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В Сибае молодой мужчина украл деньги с банковской карты пенсионера

В Сибае мужчина украл у местного пенсионера банковскую карту. Пострадавший обратился в полицию с заявлением на своего знакомого.

В отделе МВД 68-летний мужчина сообщил, что распивал с другом спиртное, а потом заметил пропажу банковской карты и снятые с нее 11 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что приятель знал номер пин-кода, поскольку зачастую использовал ее во время покупок в магазине с разрешения владельца.

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Впоследствии выяснилось, что денежные средства действительно снял тот самый знакомый, который оплачивал картой товар в магазине, а затем обналичил деньги оставшиеся на счете.

Решился на кражу женской сумочки с банковской картой и 27-летний житель Ишимбая. Деньги молодому человеку нужны были, чтобы удивить девушку.

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