» Спасатели МЧС свернули поиски пропавшего Артема Мазова и его сыновей

Как стало известно «КП-Уфа», сотрудники МЧС по Башкирии прекратили поиски бесследно пропавшего еще в октябре прошлого года уфимца Артема и двоих его детей. В пресс-службе ведомства пояснили, что мужчину теперь разыскивают представители других ведомств – сыщики следкома, полицейские и Росгвардия.







Ранее весь ноябрь 2019 года водолазы из МЧС по Башкирии исследовали русла рек Уфа и Белая в поисках возможных следов 37-летнего Артема и его сыновей – восьмилетнего Ильи и шестилетнего Вячеслава. Тогда спасатели ныряли на огромной территории от садового товарищества «Речные зори» до моста Каменная переправа и даже в районе пантонного моста в Бирске. Никаких следов пропавших обнаружить так и не удалось.