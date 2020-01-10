Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» Спасатели МЧС свернули поиски пропавшего Артема Мазова и его сыновей

Спасатели МЧС свернули поиски пропавшего Артема Мазова и его сыновей

Добавлено: 10.01.20
Просмотров: 26
Рубрика: ---
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Спасатели МЧС свернули поиски пропавшего Артема Мазова и его сыновей

Как стало известно «КП-Уфа», сотрудники МЧС по Башкирии прекратили поиски бесследно пропавшего еще в октябре прошлого года уфимца Артема и двоих его детей. В пресс-службе ведомства пояснили, что мужчину теперь разыскивают представители других ведомств – сыщики следкома, полицейские и Росгвардия.

Ранее весь ноябрь 2019 года водолазы из МЧС по Башкирии исследовали русла рек Уфа и Белая в поисках возможных следов 37-летнего Артема и его сыновей – восьмилетнего Ильи и шестилетнего Вячеслава. Тогда спасатели ныряли на огромной территории от садового товарищества «Речные зори» до моста Каменная переправа и даже в районе пантонного моста в Бирске. Никаких следов пропавших обнаружить так и не удалось.

Эльмира Мазова готова забыть о разводе и уволится с работы, лишь бы муж с детьми вернулись

Читайте также:

Эльмира Мазова готова забыть о разводе и уволится с работы, лишь бы муж с детьми вернулись
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии, полицейские продолжают поиски Артема и мальчиков. За информацию, которая поможет найти семью Мазовых, полиция гарантирует вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Продолжают поиски и сотрудники следкома. Сотрудники ведомства еще в конце октября 2019 года возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, Артем Мазов и его сыновья ушли из дома 26 октября и бесследно пропали. Его супруга на следующий же день написала заявление в полицию, к делу подключились волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан». О местонахождении мужчины и мальчиков до сих пор ничего не известно.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы рассказала подробности о найденной записке
Происшествия
Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы рассказала подробности о найденной записке
Пропавших Артема Мазова и его сыновей ищут в садах и заброшенных домах
Происшествия
Пропавших Артема Мазова и его сыновей ищут в садах и заброшенных домах
Следователи считают, что пропавшие Артем Мазов с сыновьями живы, но скрываются
Происшествия
Следователи считают, что пропавшие Артем Мазов с сыновьями живы, но скрываются
Уфимские водолазы прекратили поиски Артема Мазова и двух его сыновей
Происшествия
Уфимские водолазы прекратили поиски Артема Мазова и двух его сыновей
Поиски Артема Мазова из Уфы продолжатся в районе понтонной переправы в Бирске
Происшествия
Поиски Артема Мазова из Уфы продолжатся в районе понтонной переправы в Бирске
Артема Мазова из Уфы будут искать авиация и бойцы Росгвардии
Происшествия
Артема Мазова из Уфы будут искать авиация и бойцы Росгвардии
Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы попросила жителей Башкирии о помощи
Происшествия
Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы попросила жителей Башкирии о помощи
Жена Артема Мазова из Уфы рассказала, как проходят поиски мужчины и двух детей
Происшествия
Жена Артема Мазова из Уфы рассказала, как проходят поиски мужчины и двух детей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: