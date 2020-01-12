» Эффективное средство от целлюлита: 2 рецепта от "апельсиновой корочки"

После череды праздников с обильным застольем, сладостями и лакомствами редкая женщина, взглянув на себя в зеркало, останется довольна своей фигурой. Вот и целлюлит опять появился! А сколько было потрачено сил на то, чтобы стереть «апельсиновую корку» со своего прекрасного тела. Начинаем всё сначала: фитнес, правильное питание, массаж. Предлагаем новые рецепты, которые помогут сделать кожу гладкой и ровной.







Тем, кто регулярно готовит домашний творог или сыр, нелишне знать, что сыворотка, которую обычно выливают, - ценнейший продукт. Сыворотка содержит витамин B2, фосфор, кальций, магний и другие полезные вещества, которые помогают организму освободиться от шлаков и токсинов. Если выпивать в день стакан сыворотки, можно постепенно избавиться от целлюлита. В борьбе с «апельсиновой коркой» помогут разгрузочные дни на основе сыворотки.









Ну, а если вам никак не хочется пить эту полезную жидкость, используйте сыворотку в качестве наполнителя для омолаживающих и тонизирующих антицеллюлитных ванн. Для этого смешайте полстакана отрубей, 6 капель пшеничного масла и два стакана сыворотки. Этот состав добавьте в воду. Такие ванны помогут разгладить и смягчить кожу, сделать её упругой и шелковистой.

Активизировать кровообращение и лимфоток, ускорить обмен веществ поможет ежедневный самомассаж. Два раза в день выполняйте перекатывания и пощипывания снизу вверх по внутренней, а затем по внешней стороне бедра. Эффективен массаж с помощью щетки или мочалки для душа. Можно использовать и специальные массажёры: пластиковые или резиновые ролики с колёсиками, бугорками и другими приспособлениями, помогающими воздействовать на «апельсиновую корку». Чтобы усилить эффект и подтянуть кожу, замените обычный крем для массажа на антицеллюлитный. Входящие в его состав растительные экстракты, эфирные масла, коллаген и другие вещества помогут стимулировать обменные процессы. Процедуру лучше выполнять после душа. Но у такого массажа есть противопоказания заболевания вен.