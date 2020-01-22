» Радий Хабиров с рабочим визитом посетил город Кумертау

22 января Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил город Кумертау.



В селе Маячный Глава республики посетил новый детский сад на 150 мест, который открылся в декабре прошлого года. По словам главы города Олега Фролова, ранее существовавший здесь детсад находился в аварийном состоянии и не справлялся с нагрузкой.







В беседе с воспитателями и персоналом дошкольного учреждения Радий Хабиров особо остановился на вопросах детского питания, отметив, что республика уделяет повышенное внимание качеству продукции. Руководитель региона особо подчеркнул, что использовать для приготовления еды ввозимое из-за рубежа блочное мясо недопустимо.









В Кумертау Глава Башкортостана осмотрел строящийся стадион «Шахтёр» на 4 182 места, открытие которого планируется к концу 2020 года, и действующий физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный». Ежедневно ФОК, входящий в систему Центра спорта «Вымпел», посещают более 200 человек. Комплекс включает в себя тренажёрный и спортивный зал, большой и малый бассейны, зал греко-римской борьбы, фитнес-зал. Работают спортивные секции. Любители активного отдыха занимаются аэробикой, настольным теннисом, баскетболом, волейболом, футболом, пауэрлифтингом.В завершение рабочей поездки Глава Башкортостана посетил производственную площадку одного из лидеров машиностроительной отрасли республики – Кумертауского авиационного производственного предприятия, входящего в холдинг «Вертолёты России».Образованное в 1962 году на базе ремонтно-механического завода, сегодня КумАПП специализируется на изготовлении и ремонте различной вертолётной техники, в том числе в рамках государственных контрактов.

За время работы коллектив завода освоил выпуск широкой линейки поисково-спасательных, транспортных, военных, медицинских вертолётов марки «Ка», которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира – Бразилии, Южной Корее, Китае, Индии, Канаде, Португалии, Австралии, Японии и других государствах.



Радий Хабиров осмотрел производственные цеха, пообщался со специалистами и ознакомился с образцами продукции КумАПП. Здесь же Глава Башкортостана провёл рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития предприятия.