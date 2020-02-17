В Белорецке прошло первенство города по горнолыжному спорту
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В горнолыжном комплексе «Мраткино» прошло Первенство Белорецка по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Спартакиада проводится в Белорецке уже в восьмой раз, она посвящена годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Спортивное мероприятие стало заключительным в череде соревнований, проведенных в рамках месячника патриотического воспитания. Его главные организаторы - ветераны Афганистана, им помогали ветераны и других родов войск: пограничники, разведчики, десантники, военные моряки и связисты, а также представители казачества г. Белорецка.
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Для детей и гостей традиционно работала бесплатная полевая кухня, их угощали гречневой кашей с тушёнкой, пирожными, конфетами и попкорном. Хуторское казачье общество "Белорецкое казачество" организовало катание на лошадях.
Источник: администрация Белорецка
Фото: администрация Белорецка
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