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В Белорецке прошло первенство города по горнолыжному спорту

Добавлено: 17.02.20
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Рубрика: Спорт
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке прошло первенство города по горнолыжному спорту

В горнолыжном комплексе «Мраткино» прошло Первенство Белорецка по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Спартакиада проводится в Белорецке уже в восьмой раз, она посвящена годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Спортивное мероприятие стало заключительным в череде соревнований, проведенных в рамках месячника патриотического воспитания. Его главные организаторы - ветераны Афганистана, им помогали ветераны и других родов войск: пограничники, разведчики, десантники, военные моряки и связисты, а также представители казачества г. Белорецка. 

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В этом году в соревнованиях приняли участие около 150 человек в возрасте от 5 до 15 лет. Участников открытого первенства по горным лыжам приветствовал временно исполняющий обязанности главы Администрации муниципального района Андрей Иванюта, начальник Белорецкой автошколы ДОСААФ Рашид Тагиров, председатель общественной организации ветеранов Афганистана «Боевое братство» Игорь Смердов, председатель общественной организации десантников запаса «Крылатая гвардия» Александр Бетин. 

Для детей и гостей традиционно работала бесплатная полевая кухня, их угощали гречневой кашей с тушёнкой, пирожными, конфетами и попкорном. Хуторское казачье общество "Белорецкое казачество" организовало катание на лошадях.

Источник: администрация Белорецка
Фото: администрация Белорецка
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