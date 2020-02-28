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В Бирске произошел пожар на зерноскладе

Добавлено: 28.02.20
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Рубрика: ---
Теги: Бирский район
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В Бирске произошел пожар на зерноскладе

Сегодня, 28 февраля, в башкирском городе Бирске загорелся склад для хранения зерна. Предприятие расположено на улице Цурюпы.

Сообщения об этом с прикрепленными фотографиями начали поступать от местных жителей. Ситуацию прокомментировали в региональном МЧС.

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В аварийной ведомстве сообщили, что тревожный вызов на пульт диспетчера потупил в 13:09. Спустя несколько минут шесть единиц техники и 17 человек личного состава МЧС были уже на месте.
– На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли склада 20х30 м по всей площади. На тушение подано 4 ствола РСК-50, – рассказали спасатели.
Пожар был локализован на площади в 600 «квадратов». Тушение все еще продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС РБ
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