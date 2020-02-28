В Бирске произошел пожар на зерноскладе
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Сегодня, 28 февраля, в башкирском городе Бирске загорелся склад для хранения зерна. Предприятие расположено на улице Цурюпы.
Сообщения об этом с прикрепленными фотографиями начали поступать от местных жителей. Ситуацию прокомментировали в региональном МЧС.
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– На момент прибытия наблюдалось открытое горение кровли склада 20х30 м по всей площади. На тушение подано 4 ствола РСК-50, – рассказали спасатели.Пожар был локализован на площади в 600 «квадратов». Тушение все еще продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС РБ
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