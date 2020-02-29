В Башкирии определились с датой перехода школ на бесплатное горячее питание

На днях в Уфе состоялся очередной образовательный форум, где поднимались вопросы образования. Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая перед участниками, заявил, что республика определилась с датой перехода школ на бесплатное горячее питание.







Регион подал заявку в Москву, чтобы закупать продукты за счет федеральной казны.