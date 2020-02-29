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В Башкирии определились с датой перехода школ на бесплатное горячее питание

Добавлено: 29.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Башкирии определились с датой перехода школ на бесплатное горячее питание

На днях в Уфе состоялся очередной образовательный форум, где поднимались вопросы образования. Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая перед участниками, заявил, что республика определилась с датой перехода школ на бесплатное горячее питание.

Регион подал заявку в Москву, чтобы закупать продукты за счет федеральной казны.

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По словам Хабирова, школьники Башкирии начнут бесплатно питаться уже с 1 сентября 2020 года. Он подчеркнул, что к началу следующего учебного года все необходимые приготовления к этому будут завершены.

На этом же форуме представитель федерального министерства образования Галина Скворцова заявила, что для получения субсидий регион должен получить одобрение от Рособрандзора и Роспотребнадзора.

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на полях Второго форума школьного образования «Взлетай!» рассказал о наиболее популярных предметах для сдачи ЕГЭ в Башкирии в 2020 году. Кроме того стало известно, что впервые в республике президентского гранта удостоилось образовательное учреждение. Победителем конкурса на получение средств из Фонда президентских грантов стал лицей № 58 Уфы.

Источник: www.ufa.kp.ru
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