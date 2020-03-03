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В Илишевском районе работник получил тяжелую травму: на него напал племенной бык

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе работник получил тяжелую травму: на него напал племенной бык

Башкирская гострудинспекция обнаружила факт сокрытия работодателем информации о получении работником травмы на производстве. Расследование ведомства установило, что сельхозкооператив имени Горького в Илишевском районе (СПК) в мае 2019 года не сообщил о тяжелой травме животновода, на которого напал племенной бык весом около шести центнеров.

ЧП произошло на летнем пастбище. 61-летний работник получил травму грудной клетки и брюшной полости. Вызвать скорую помощь он не смог, так как на территории не было связи, и доехал до дома на гужевой повозке. Позже в Верхнеяркеевской ЦРБ установили, что у пострадавшего разорвана селезенка.

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Инспекция признала причиной ЧП неудовлетворительную организацию работ: животновод был допущен к работе без обучения правилам охраны труда и проведения периодического медосмотра, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты. В отношении СПК было возбуждено административное производство, сообщает ведомство.

Источник: www.kommersant.ru
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