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В Башкирии депутаты приступили к проверке технического оснащения школьных столовых

Добавлено: 06.03.20
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В Башкирии депутаты приступили к проверке технического оснащения школьных столовых

В школы Башкирии с проверкой нагрянули депутаты различных уровней, включая представителей Госсобрания Башкирии и Госдумы.

Их интересует техническое оснащение школьных столовых, ведь с 1 сентября учеников младших классов планируется обеспечить бесплатными горячими обедами. С помощью проверок депутаты надеются получить полную картину готовности кухонь в школах к реализации этого проекта.

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«Также мы выявим проблемные образовательные организации, в которых должны быть проведены дополнительные меры по устранению обнаруженных недостатков», - пояснил региональный координатор проекта «Новая школа» Раиль Асадуллин.
Напомним, что часть средств на организацию бесплатного питания республика намерена получить из федерального бюджета.

Источник: www.ufa.kp.ru
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