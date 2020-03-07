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В Белебеевском районе местный житель избил и ограбил пенсионера

Добавлено: 07.03.20
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Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе местный житель избил и ограбил пенсионера

В Белебеевском районе Башкирии задержали 41-летнего местного жителя, который, вломившись в дом к 82-летнему пенсионеру, избил его и ограбил на 17 тысяч рублей. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД Башкирии сегодня, 7 марта.

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— В полицию обратился сам потерпевший. Вчера вечером, 6 марта, в дом к пенсионеру постучались. Он сам проживал один и решил не открывать незваному гостю. Вскоре тот одернул дверь, которую закрыли на ненадежную защелку и, попав внутрь дома, ударил пенсионера. Пожилой человек повалился на пол. Тогда его оттащили в комнату и продолжили избивать, пока он не потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, то увидел в руках у подозреваемого нож. Нападавший пригрозил пенсионеру расправой, если тот кому-нибудь сообщит о случившемся, увидел висящую на стене сумку, забрал ее и покинул место преступления. Как выяснилось позже, в сумке находилось 17 тысяч рублей, — сообщили детали преступления в пресс-службе.

Избившего пенсионера мужчину раньше уже судили. Новое преступление он совершил пьяным. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: ufa1.ru
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