Красивые поздравления с 8 Марта женщинам: тосты, стихи, проза, смс, прикольные и шуточные

Праздник 8 Марта очень удачно совпал с самым началом весны. Согласитесь, распускающиеся цветы — мимозы и тюльпаны — создают особую атмосферу этому дню. Поэтому он кажется по-настоящему благоухающим и цветущим днем. Конечно, традиционные подарки для любимых — духи, колечки и цветы — никто не отменял. Но слова нужно подобрать нужные.







Поздравления с 8 Марта в стихах



С праздником весны тебя поздравляю!

Счастья, здоровья, веселья желаю!

Пусть эта весна принесёт для тебя

Много улыбок, тепла и добра!





С душистой веточкой сирени

Весна приходит в каждый дом,

От всей души Вас поздравляем

С Международным Женским днём!













Пусть радостью сегодня солнце светит,В тени оставив сноп больших тревог,И все цветы, какие есть на свете,Цветут сегодня пусть у Ваших ног.Я поздравляю дам прекрасныхС весенним солнцем, пеньем птицИ с синевой высокой, ясной.Пусть украшением Ваших лицПослужит нежная улыбка,Сиянье ласковое глаз.Пустяк мой дар - всего открытка.Но, знак, что думаю о Вас!Пусть всегда женский день не кончается,Пусть поют в Вашу честь ручейки,Пусть солнышко Вам улыбается,А мужчины Вам дарят цветы.С первой капелью, с последней метелью,С праздником ранней весныВас поздравляем, сердечно желаемРадости, счастья, здоровья, любви!8 марта - женский день!Один из дней в году,Когда Вы вносите во все улыбок теплоту,Когда цветы цветут в душе!И в этот светлый час, как прежде вновьПусть будет Вам сопутствовать:Надежда, Вера и Любовь!В этот день, весной согретыйВсе цветы, улыбки Вам!Чтоб печали Вы не знали,Даже легкой грусти тень,Чтоб всегда глаза сияли,И не только в этот день!Пусть первый подснежникПодарит Вам нежность!Весеннее солнце подарит тепло!А мартовский ветер подарит надежду,И счастье, и радость, и только добро!Пусть будет этот День ВесныДля Вас особенно чудеснымИ полным ясной глубиныИ пряных запахов древесных.Пусть алый цвет и бирюзаРождают праздничность и песни,Пусть будут яркими глаза,И будут радостными вести.Желаем Вам любви и счастья много,Чтобы для грусти не было причин!Пусть говорят, что это все от Бога,А я считаю, - больше от мужчин!«Милая моя подруга»Милая моя подруга,С 8 Марта поздравляю!Лучше нет на свете друга,От души тебе желаю:Оставаться той же милой,Полной радости и счастьяДоброй, сказочной, игривой,Не настигнут пусть ненастья.Чтоб всегда мужские взглядыЗа собою увлекала,Чтоб жила и была рада,Никогда не унывала!«Не прячь своих прекрасных глаз»Пусть в этот день, как и всегда,Любовь окутает тебя!Прошу тебя, как никогда,Не прячь своих прекрасных глаз,И я запомню навсегда,Как их увидел в первый раз...Всегда будь вечно молодой,Без бед и горя будь со мной!Не плачь, родная, никогда!Тепла, весны тебе всегда!Здоровья, счастья и успехов,Побольше радости и смеха!«Нет ничего на свете краше»8 Марта – праздник света,Улыбок, радости, привета,Нет ничего на свете краше,Счастливых глаз у женщин наших!Пусть этот праздник раз в годуПодарит нам ту суету,Когда мы в поиске подарков:Веселых, нежных, милых, яркихВдруг вспоминаем обо всем:Благодаря кому живем!Так пусть все женщины планеты,Все, отмечая праздник этот,Пусть вся планета, весь народПродлят его на целый год!«Поздравляем с 8 Марта!»Поздравляем с Женским днем,Чтоб все в жизни шло путем,Чтобы дети не болели,Чтоб Вас все всегда хотели!Чтоб всегда Вам было сладко,Чтоб в делах все было гладко,Счастья, радости и фарта,Поздравляем с 8 Марта!«Дорогой подружке»Теплеет за окном - в душе теплеет,На год забудем заморозки, вьюги.И я к 8 Марта поскорееСпешу поздравить добрую подругу.Пускай весна вдохнёт в тебя надежду,Пусть солнышко согреет твои мысли,Увидишь, будет лучше всё, чем прежде,И краски новые возникнут в твоей жизни!«Дорогой сестричке»С 8 Марта поздравляюЛучшую сестричку в мире,От души тебе желаюЖить в роскошнейшей квартире,И с водителем машину,И завидную карьеру,И, конечно же, мужчину,Чтоб любил тебя без меры!«Дорогой супруге»Половинка моя ненаглядная,Ты сегодня такая нарядная!Настроенье весеннее, светлое,И сама ты, как солнце рассветное!Поздравляю тебя, моя милая,Моя нежная, неповторимая,Пусть мечты твои все исполняются,Будь счастливой, моя ты красавица!Поздравляю с Днем мимозы,С Днем любовниц и коллег,С Днем когда еще морозыИ на крышах еще снег.С Днем, когда все дамы пьяны,Сексуальны, хороши,С днем, когда родную мамуЖдут до ночи малыши.В общем клевый этот праздникВ календарь не занесут!Поздравляю с 5 Марта,Все в России уже пьют!!!*****O женщины! Пьянея от восторга,Спешим поздравить с праздником весны!Сердца без боя отдаем и торга,Плывя на блеск пленительной блесны.Не чуя ног, летим мы вам навстречу,Чтоб оградить от будничных забот,И бремя ваших дел берем на плечи...Вот так! Чего не сделаешь раз в год.*****Будь всегда красивой и беспечной,К чертy все домашние дела,Чтоб мужчинa думал каждый встречный:"Ах, какая женщина прошла!"И про макияж не забывай, конечно,Даже если ты идешь домой,Чтоб мужчинa думал каждый встречный:"Ах, какая дама, Боже мой!"И ещё один совет известный:Иногда рюмашечку прими,Чтоб мужчинa думал каждый встречный:"Ах, какая баба, черт возьми!"*****

Прикольные СМС поздравления к 8 Марта



Сегодня праздник женский!

цветов подарков круг

спасибо Кларе Цеткин

и Розе Люксембург!



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8 марта. Ни копья.

Сажусь на коврик в лотос позу.

Я не дарю тебе мимозу,

но этот лотос - для тебя!



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Прикольные sms на 8 Марта



Спасибо вам за вашу доброту

За вашу дружбу, преданность и даже

За лишний нерабочий день в году

Спасибо вам, волшебницы вы наши!



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Поздравления с 8 Марта в прозе



Милые женщины! Поздравляю вас с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!



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Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.



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Дорогие женщины, поздравляем вас с Международным женским днем! Желаем вам тепла и любви в сердца, замечательного настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы — очаровательны! С праздником!

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