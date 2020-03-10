» Арест Айрата Дильмухаметова продлили еще на месяц

Верховный суд Башкирии сегодня продлил еще на месяц срок содержания под стражей башкирского национального активиста Айрата Дильмухаметова, сообщает портал «Эхо Москвы в Уфе».







Ходатайство о продлении ареста направлял в суд заместитель прокурора Башкирии Виктор Логинов, отметивший, что расследование дела активиста подходит к концу.

Айрат Дильмухаметов обвиняется в призывах к сепаратизму, финансировании экстремистской деятельности и оправдании терроризма, в его деле фигурируют пять эпизодов. Следствие ведет башкирское управление ФСБ.Активист находится под арестом ровно год, несмотря на многократные ходатайства защиты заменить эту меру пресечения. Поручительство общественнику под освобождение из-под стражи ранее давали несколько членов Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ). В январе члены башкирского СПЧ направляли письмо в СПЧ при президенте России, в котором указывали, что на протяжении многих лет Айрат Дильмухаметов является в Башкирии «дежурным» обвиняемым по «экстремистским» статьям.Активист вины не признает. Сегодня на процессе он вновь заявил, что борется за основы конституционного строя, а не против них, сообщает «Эхо Москвы в Уфе».В 2016 году правозащитное движение «Мемориал» признало Айрата Дильмухаметова политзаключенным и «узником совести».