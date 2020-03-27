» В Башкирии запретили выездную регистрацию браков

Накануне в госкомитете Башкирии по делам юстиции заявили, что ведомство отменяет выездные регистрации браков. Также отменяются торжественные церемонии нараечения имени. На этим меры госкомюст вынужден пойти из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.







Всем жителям Башкирии, которые хотели зарегистрировать свой брак, предлагают перенести церемонию на более поздний срок. Тем, кому не терпится стать мужем и женой придется ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСА.

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Фото: из открытых источников