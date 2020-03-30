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Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула

Добавлено: 30.03.20
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Теги: коронавирус в башкирии
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Стали известны результаты теста на коронавирус женщины из Янаула

Представители больницы в Янауле рассказали о пациентке с подозрением на коронавирус. У женщины взяли все необходимые анализы и были отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии. Стали известны результаты теста на коронавирус.



Пресс-служба администрации Янаульского района проинформировали, что тесты отрицательные. В теле пациентки коронавирусной инфекции не обнаружено. Для подтверждения результата были проведены два теста.

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На данный момент известно в 5 случаях коронавирусной инфекции в Башкирии. Все зараженные получили вирус за рубежом. Состояние пациентов стабильно, удовлетворительное, к аппаратам ИВЛ никто из заболевших не подключен.

Ранее сообщалось, что в Башкирии работодатель заставил 800 сотрудников уволиться по собственному желанию после объявления в стране нерабочей недели, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи

Источник: bash.news
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