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В Башкирии ввели режим полной самоизоляции

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: ---
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии ввели режим полной самоизоляции

Для всех жителей Башкирии с сегодняшнего дня вводят режим полной самоизоляции. Ограничения вступят в силу с 8 часов вечера по местному времени. Об этом сообщил Радий Хабиров сегодня, 31 марта.

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— Расчёты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. Это поможет нам избежать тяжёлых последствий, — заявил глава региона.

Напомним, что с 1 апреля по Уфе начнут патрулировать 96 ветеранов боевых действий. Среди них бывшие спецназовцы, морские пехотинцы.

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Источник: ufa1.ru
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