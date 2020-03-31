» В Башкирии ввели режим полной самоизоляции

Для всех жителей Башкирии с сегодняшнего дня вводят режим полной самоизоляции. Ограничения вступят в силу с 8 часов вечера по местному времени. Об этом сообщил Радий Хабиров сегодня, 31 марта.



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