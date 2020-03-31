В Башкирии ввели режим полной самоизоляции
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Для всех жителей Башкирии с сегодняшнего дня вводят режим полной самоизоляции. Ограничения вступят в силу с 8 часов вечера по местному времени. Об этом сообщил Радий Хабиров сегодня, 31 марта.
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Напомним, что с 1 апреля по Уфе начнут патрулировать 96 ветеранов боевых действий. Среди них бывшие спецназовцы, морские пехотинцы.
Источник:
ufa1.ru
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