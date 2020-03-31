» В Башкирии ограничения по коронавирусу продлятся минимум 2 месяца

Ограничения режима повседневной жизни в Башкирии, связанные с угрозой распространения коронавируса COVID-19, продлятся как минимум два месяца, сообщил сегодня глава региона Радий Хабиров.
«Апрель, май — будем в этом режиме как здрасьте»,— сказал он, отвечая на вопрос подчиненных о том, как долго это продлится. Господин Хабиров добавил, что сейчас Россия проходит начало эпидемии, который был в Европе месяц назад.
В регионе действует режим повышенной готовности к распространению коронавируса. С сегодняшнего вечера введена всеобщая самоизоляция граждан. В Башкирии зарегистрировано семь заболевших коронавирусом, более ста человек находятся под подозрением на инфицирование.
Напомним, Глава республики Радий Хабиров сообщил, где больше всего ожидается заражений в республике. По его словам, сейчас Россия и Башкирия находятся в самом начале пути, в то время как в Европе уже все пошло на спад. По его словам, сейчас «творится ужас».