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В России на фоне кризиса могут вырасти цены на молоко и молочные продукты

Добавлено: 01.04.20
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Теги: коронавирус в башкирии
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В России на фоне кризиса могут вырасти цены на молоко и молочные продукты

В ближайшие два-три месяца в России цены вырастут цены на молочные продукты. Ожидается, что рост составит от 7% до 12%.



По словам заместителя главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марины Петровой, к росту цен приведет изменение курса валют, так как увеличиваются затраты составляющей производства, зависимой от импорта. «Питьевое молоко, как продукт первой необходимости, подорожает меньше всего — на 3—5%», — пишут «Известия», ссылаясь на нее.

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Петрова добавила, что такие продукты, как кефир и ряженка, вырастут в цене чуть больше — на 5—7%. Самое большое подорожание ожидают сыр и сливочное масло — 10-12%.

Ранее супруга главы Башкирии Радия Хабирова Каринэ в связи с полной самоизоляцией, которая была введена в регионе накануне обратилась к жителям республики с вдохновляющей речью и попросила объединиться и остановить пандемию.

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Источник: ura.news
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