» В России на фоне кризиса могут вырасти цены на молоко и молочные продукты

В ближайшие два-три месяца в России цены вырастут цены на молочные продукты. Ожидается, что рост составит от 7% до 12%.







По словам заместителя главы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марины Петровой, к росту цен приведет изменение курса валют, так как увеличиваются затраты составляющей производства, зависимой от импорта. «Питьевое молоко, как продукт первой необходимости, подорожает меньше всего — на 3—5%», — пишут «Известия», ссылаясь на нее.

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