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"Мост требует ремонта": стала известна причина закрытия дороги на границе Башкирии и Татарстана

Добавлено: 01.04.20
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"Мост требует ремонта": стала известна причина закрытия дороги на границе Башкирии и Татарстана

С сегодняшнего дня закрылся мост, по которому осуществлялось движение транспорта между Башкирией и Татарстаном. Теперь на границе двух соседних республик находятся бетонные блоки, преграждающие путь.



На это обратили внимание жители Башкирии, которые посчитали, что баррикаду возвели чиновники Татарстана в рамках режима полной самоизоляции. 

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Автолюбители озадачены таким решением, ведь этот мост был важной для местных жителей транспортной артерией. Однако, как объяснили в  администрацию Ютазинского района Татарстана, дело не только в эпидемиологической ситуации в стране. Оказалось, что мост требует серьезного ремонта, поскольку на дороге образовались коррозии, а по металлической конструкции моста пошли трещины. Движение по данному направлению может оказаться просто опасным, считают власти.

По информации муниципалитета, в асфальте образовались поперечные трещины глубиной 15 см, шириной 30 см, а также ямы глубиной 30 см, шириной 65 см. Поэтому исполнительный комитет Ютазинского муниципального района принял решение перекрыть дорогу по мосту Уруссу-Октябрьский через реку ИК со стороны Уруссу Татарстана. Здесь были установлены железобетонные блоки.

В Правительстве Башкирии в курсе произошедшей ситуации. Как сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, перекрытие моста - это «эксцесс исполнителей».


Александр Сидякин, руководитель администрации главы Башкортостана:

«Я думаю, что никаких централизованных решений наши братья-татары в этом смысле не принимали. Президент сказал, что границ между регионами не существует, тем более, между двумя нашими братскими республиками. Думаю, что это эксцесс исполнителей, которые просто перестарались, и может быть как-то неверно истолковали какие-то сигналы, — пояснил руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. – Неделю назад я разговаривал с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, мы обговаривали вопрос совместного ремонта этого моста, поскольку им пользуются жители обеих республик. И было бы правильно его отремонтировать совместными усилиями. Мы нашли на эту тему компромисс и выработали решение. Сейчас нам надо вместе сосредоточиться над самоизоляцией, чтобы оставаться дома и не заражать своих близких».

Сейчас водителям предлагают воспользоваться объездной дорогой через село Абсалямово.

Источник: bash.news
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