» Уфа находится на 10 месте по соблюдению режима самоизоляции









Уфа заняла 10-е место из 15 среди городов-миллионников страны, которые строго соблюдают режим самоизоляции. Ранее мы не поднимались выше 11-го места. Уфимцы стали более серьезнее относиться к нововведениям, хотя они заставляют горожан гулять не на улице, когда очень хочется, а по крышам.

На 10:00 утра 2 апреля, согласно индексации «Яндекса», у нас 4,5 баллов из 5, что означает: «на улице почти никого». По числу примерных горожан, первое место занимают Москва и Питер. Скорее такой показатель получился из-за разницы в часовых поясах. Отметим, что данный сервис заработал с 29 марта.

— Большие города с разной скоростью переходят на жизнь в изоляции. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, — написано на сайте компании.

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