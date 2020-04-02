» В Башкирии родители школьников-льготников смогут забирать бесплатное питание в школах

Бесплатное питание для школьников-льготников родители смогут забирать в школах. Сухпайки будут раздавать раз в неделю по расписанию. Об этом на брифинге 2 апреля рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.







По его словам, продуктовые наборы начнут раздавать с понедельника, 6 апреля. Режим и график выдачи каждая школа будет составлять самостоятельно. Набор будет выдаваться раз в неделю.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram