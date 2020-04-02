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В Башкирии родители школьников-льготников смогут забирать бесплатное питание в школах

Добавлено: 02.04.20
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Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии родители школьников-льготников смогут забирать бесплатное питание в школах

Бесплатное питание для школьников-льготников родители смогут забирать в школах. Сухпайки будут раздавать раз в неделю по расписанию. Об этом на брифинге 2 апреля рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.



По его словам, продуктовые наборы начнут раздавать с понедельника, 6 апреля. Режим и график выдачи каждая школа будет составлять самостоятельно. Набор будет выдаваться раз в неделю.

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Отметим, что Айбулат Хажин посоветал  школьникам не забывать о принципах правильного питания, а родителям рекомендовал придерживаться в домашнем меню требований СанПиН и готовить детям качественные блюда.

Напомним, в Башкортостане некоторым школьникам выдадут гаджеты, чтобы они смогли заниматься дистанционно. Это касается детей из малообеспеченных семей, у которых нет доступа к интернету.

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Источник: ufa.aif.ru
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