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В Сибае помещения обрабатывают с помощью необычного оборудования

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: ---
Теги: коронавирус в башкирии
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В Сибае помещения обрабатывают с помощью необычного оборудования

В Сибае обеззараживание помещений ведется с помощью генератора горячего тумана. Как рассказал мэр Рустем Афзалов, это высокотехнологичнный и эффективный способ вести борьбу с возбудителями инфекционных заболеваний.



Город приобрел два таких генератора. Аппараты мгновенно преобразуют дезинфицирующую жидкость в аэрозольное объемное облако.

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— Посмотрите видео. Кажется, что специалисты обрабатывают помещения не очень тщательно. На самом деле этого более чем достаточно. Частицы дезинфицирующей жидкости в тумане очень мелкие — 0,5 микрон. Соответственно, у них очень высокая способность проникать даже в самые труднодоступные места и покрывать большую площадь. Со временем туман остывает и опадает вниз, полностью убивая вирусы. Администрация города составила список учреждений для обработки, — сообщил Афзалов.

Первыми обработали почтовые отделения, аптеки и поликлинику. За ними пойдут другие социальные объекты, учреждения, магазины.

Ранее сообщалось, что в башкирском отделении Пенсионного фонда сообщили, что начинают беззаявительное продление выплат, которое ранее нужно было подтверждать документально. 

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Источник: ufa1.ru
Фото: Рустем Афзалов / Vk.com
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