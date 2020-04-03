» В Сибае помещения обрабатывают с помощью необычного оборудования

В Сибае обеззараживание помещений ведется с помощью генератора горячего тумана. Как рассказал мэр Рустем Афзалов, это высокотехнологичнный и эффективный способ вести борьбу с возбудителями инфекционных заболеваний.







Город приобрел два таких генератора. Аппараты мгновенно преобразуют дезинфицирующую жидкость в аэрозольное объемное облако.

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Фото: Рустем Афзалов / Vk.com