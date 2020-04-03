» В Сибае помещения обрабатывают с помощью необычного оборудования

В Сибае обеззараживание помещений ведется с помощью генератора горячего тумана. Как рассказал мэр Рустем Афзалов, это высокотехнологичнный и эффективный способ вести борьбу с возбудителями инфекционных заболеваний.
Город приобрел два таких генератора. Аппараты мгновенно преобразуют дезинфицирующую жидкость в аэрозольное объемное облако.
— Посмотрите видео. Кажется, что специалисты обрабатывают помещения не очень тщательно. На самом деле этого более чем достаточно. Частицы дезинфицирующей жидкости в тумане очень мелкие — 0,5 микрон. Соответственно, у них очень высокая способность проникать даже в самые труднодоступные места и покрывать большую площадь. Со временем туман остывает и опадает вниз, полностью убивая вирусы. Администрация города составила список учреждений для обработки, — сообщил Афзалов.
Первыми обработали почтовые отделения, аптеки и поликлинику. За ними пойдут другие социальные объекты, учреждения, магазины.