Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» Какие меры поддержки для россиян озвучил Путин во время совещания с губернаторами

Какие меры поддержки для россиян озвучил Путин во время совещания с губернаторами

Рубрика: ---
Какие меры поддержки для россиян озвучил Путин во время совещания с губернаторами

Вопросы, направленные на борьбу с коронавирусом, нужно решать быстро и профессионально, заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами по противодействию распространению COVID-19. 



Главная задача регионов
Он отметил, что главная задача всех регионов страны – повышенная готовность медицинских учреждений и наращивание их мощностей. На развертывание дополнительных коек в больницах регионам выделено более 33 миллиардов рублей, 13 миллиардов – на приобретение аппаратов ИВЛ. 

"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин обратился к жителям России из-за коронавируса

Читайте также:

"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин обратился к жителям России из-за коронавируса
«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём», — обратился Владимир Путин к главам регионов. 
Надбавка для медиков 
Глава государства также сообщил, что в стране введена трехмесячная надбавка для медицинских работников, сражающихся с коронавирусом. 80 тысяч для врачей, 50 тысяч рублей – для среднего медперсонала, для младшего персонала – 25 тысяч рублей. 

Сроки и прогнозы 
Владимир Путин отметил, что ближайшие две-три недели станут определяющими для развития ситуации с коронавирусом в дальнейшем. 
«Мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки, а значит, мы можем на каждый из этих вариантов разработать свой план действий. Мы будем работать уверенно, ритмично, профессионально. Для этого у нас все есть», — отметил глава государства. 
Выплаты для семей с детьми 
В ближайшие три месяца семьи с безработными родителями будут получать по три тысячи рублей на каждого ребенка. Глава государства также сообщил, что в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, на месяц раньше срока. Выплаты будут давать без справок о доходах за прошлый год. 

Продление сроков действия документов
Правительству поручено обеспечить автоматическое продление паспортов, водительских прав и других документов – не менее чем на три месяца. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям». 

Поддержка бизнеса
Владимир Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах

Президент призвал глав регионов создать условия для возврата компаний к нормальному графику работы. Но подчеркнул, что сделать это нужно аккуратно. По словам президента, потери бизнеса от ситуации с коронавирусом могут быть еще более значимыми, этот удар надо смягчить. 
«Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми», — сказал он.
Путин предложил распространить отсрочку по уплате страховых взносов на все предприятия малого и среднего бизнеса. Также будет реструктурирована налоговая задолженность бизнеса. 

В пятидневный срок Центробанку поручено подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. «Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников», — подчеркнул президент. 

Помощь потерявшим работу
Владимир Путин также сообщил, что тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, необходимо платить пособие по безработице в размере минимального размера оплаты труда – 12 тысяч 130 рублей. 
«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей», — отметил глава государства. 


Обращение к россиянам
Владимир Путин, обращаясь к россиянам, подчеркнул, что от дисциплины граждан страны зависит перелом в борьбе с коронавирусом. 

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал он.
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную», — отметил глава государства.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Фото: РИА Новости
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин обратился к жителям России из-за коронавируса
Политика
"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин обратился к жителям России из-за коронавируса
В России медикам за борьбу с коронавирусам установили ежемесячную выплату до 80 тысяч рублей
Здравоохранение
В России медикам за борьбу с коронавирусам установили ежемесячную выплату до 80 тысяч рублей
Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля
Политика
Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля
Путин: с 1 июля будет запущена модернизация первичного звена здравоохранения
Политика
Путин: с 1 июля будет запущена модернизация первичного звена здравоохранения
Путин заявил, что нужно ввести доплаты классным руководителям
Политика
Путин заявил, что нужно ввести доплаты классным руководителям
Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России
Экономика
Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России
Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о нехватке врачей и вопросы о проблемах в области здравоохранения
Владимир Путин рассказал в ходе прямой линиии, как будет решаться мусорный коллапс
Политика
Владимир Путин рассказал в ходе прямой линиии, как будет решаться мусорный коллапс
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: