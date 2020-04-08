» Какие меры поддержки для россиян озвучил Путин во время совещания с губернаторами

Вопросы, направленные на борьбу с коронавирусом, нужно решать быстро и профессионально, заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами по противодействию распространению COVID-19.







Главная задача регионов

Он отметил, что главная задача всех регионов страны – повышенная готовность медицинских учреждений и наращивание их мощностей. На развертывание дополнительных коек в больницах регионам выделено более 33 миллиардов рублей, 13 миллиардов – на приобретение аппаратов ИВЛ.

«Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объёме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша, ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём», — обратился Владимир Путин к главам регионов.

«Мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки, а значит, мы можем на каждый из этих вариантов разработать свой план действий. Мы будем работать уверенно, ритмично, профессионально. Для этого у нас все есть», — отметил глава государства.

«Важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми», — сказал он.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей», — отметил глава государства.









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Обращение к россиянам

Владимир Путин, обращаясь к россиянам, подчеркнул, что от дисциплины граждан страны зависит перелом в борьбе с коронавирусом.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — сказал он.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия, победим и эту заразу коронавирусную», — отметил глава государства.

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Фото: РИА Новости