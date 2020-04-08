» Сухпайки для школьников на самоизоляции: ответы на самые популярные вопросы

С 6 апреля все учебные заведения перешли на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. По этой причине школьникам будут выделять бесплатные продуктовые наборы. У жителей Башкирии возникли логичные вопросы о получении данного вида поддержки.







Кому положены продуктовые наборы?

Бесплатные продуктовые наборы могут получить все школьники, которые имеют право на бесплатное питание. Это две категории учащихся:

дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды;

дети из многодетных малоимущих семей.









Роспотребнадзор составил перечень продуктов, которые можно класть в продуктовые наборы. Это продукты, которые имеют долгий срок хранения и не нуждаются в специальных температурных режимах.В продуктовом наборе могут быть крупы; макароны; соки и нектары; мучные и фруктово-ягодные кондитерские изделия (печенье, крекеры, вафли, пряники, мармелад, пастила, зефир); чай; какао; молочные, рыбные и мясные консервы; масло (сливочное или растительное) и фрукты.Некоторые муниципалитеты приняли решение еженедельно менять состав набора. Например, на этой неделе будет выдаваться гречка, а на следующей – рис.Нет, в каждом городе и районе продуктовый набор будет свой. Местная администрация сама составляет набор из тех продуктов, которые выберет. Общим будет только стоимость наборов.Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов стоимость продуктового набора будет составлять 500 рублей. Для детей из многодетных малоимущих семей – 225 рублей.Нет.Нет. Продуктовые наборы составлены местной администрацией в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.Выдача продуктовых наборов будет осуществляться в школах, куда ходят ученики. Наборы можно получить не реже, чем раз в неделю в соответствии с графиком. Каждая школа вправе сама установить дату и время выдачи «сухого пайка».

Я выйду на улицу за «сухим пайком» - это нарушение самоизоляции?

Нет. В Указе Главы Башкирии сказано, что доставлять продукты близким родственникам можно. Получение продуктового набора входит в эту категорию.



Может ли ребёнок сам забрать продуктовый набор?

Да, может. Но представители министерства рекомендуют родителям самим ходить в школу за «сухим пайком», так как пакеты могут быть тяжёлые.





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