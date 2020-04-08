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Сухпайки для школьников на самоизоляции: ответы на самые популярные вопросы

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Сухпайки для школьников на самоизоляции: ответы на самые популярные вопросы

С 6 апреля все учебные заведения перешли на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. По этой причине школьникам будут выделять бесплатные продуктовые наборы. У жителей Башкирии возникли логичные вопросы о получении данного вида поддержки.



Кому положены продуктовые наборы?
Бесплатные продуктовые наборы могут получить все школьники, которые имеют право на бесплатное питание. Это две категории учащихся:

  • дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды;
  • дети из многодетных малоимущих семей.
Что входит в состав продуктового набора?
Роспотребнадзор составил перечень продуктов, которые можно класть в продуктовые наборы. Это продукты, которые имеют долгий срок хранения и не нуждаются в специальных температурных режимах.
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В продуктовом наборе могут быть крупы; макароны; соки и нектары; мучные и фруктово-ягодные кондитерские изделия (печенье, крекеры, вафли, пряники, мармелад, пастила, зефир); чай; какао; молочные, рыбные и мясные консервы; масло (сливочное или растительное) и фрукты.

Меняется ли состав продуктового набора?
Некоторые муниципалитеты приняли решение еженедельно менять состав набора. Например, на этой неделе будет выдаваться гречка, а на следующей – рис.

Во всех школах Башкирии будут одинаковые наборы?
Нет, в каждом городе и районе продуктовый набор будет свой. Местная администрация сама составляет набор из тех продуктов, которые выберет. Общим будет только стоимость наборов.

А сколько стоят такие наборы?
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов стоимость продуктового набора будет составлять 500 рублей. Для детей из многодетных малоимущих семей – 225 рублей.

Тогда можно ли взять не продуктами, а деньгами?
Нет.

Могут ли родители конкретной школы повлиять на состав продуктового набора?
Нет. Продуктовые наборы составлены местной администрацией в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Где и когда я могу получить такой набор?
Выдача продуктовых наборов будет осуществляться в школах, куда ходят ученики. Наборы можно получить не реже, чем раз в неделю в соответствии с графиком. Каждая школа вправе сама установить дату и время выдачи «сухого пайка».


Я выйду на улицу за «сухим пайком» - это нарушение самоизоляции?
Нет. В Указе Главы Башкирии сказано, что доставлять продукты близким родственникам можно. Получение продуктового набора входит в эту категорию.

Может ли ребёнок сам забрать продуктовый набор?
Да, может. Но представители министерства рекомендуют родителям самим ходить в школу за «сухим пайком», так как пакеты могут быть тяжёлые.


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Источник: bash.news
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