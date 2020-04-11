Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» Радий Хабиров в Салавате посетил детскую поликлинику

Радий Хабиров в Салавате посетил детскую поликлинику

Рубрика: ---
Теги: Салават
Радий Хабиров в Салавате посетил детскую поликлинику

Сегодня, 11 апреля, Радий Хабиров во время рабочей поездки в Салават посетил детскую поликлинику при городской больнице. Здесь в прошлом году проводили ремонт двух верхних этажей и кровли. Также была обустроена «Открытая регистратура».



Входную группу поликлиники отреконструировали. Для людей с ограниченными возможностями были созданы особые условия. Медорганизация была оснащена новым оборудованием для диагностики и лечения.

Хабиров предложил кандидатуру нового мэра Салавата

Читайте также:

Хабиров предложил кандидатуру нового мэра Салавата
Заведующая поликлиники Татьяна Шептулина рассказала, что учреждение рассчитано на 480 посещений в смену, обслуживается 31 педиатрический участок с охватом 900 детей. Глава Башкирии поручил провести в поликлинике дополнительные работы, связанные с ремонтом. Также Радий Хабиров выразил благодарность врачам за их труд в это непростое время.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Фото: glavarb.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Салавате после капремонта открылась детская поликлиника
Общество
В Салавате после капремонта открылась детская поликлиника
Радий Хабиров дал поручение сдать в эксплуатацию поликлинику в Уфе
Политика
Радий Хабиров дал поручение сдать в эксплуатацию поликлинику в Уфе
Радий Хабиров поручил главе Баймакского района срочно искать врачей
Политика
Радий Хабиров поручил главе Баймакского района срочно искать врачей
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
Политика
Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции дороги Старосубхангулово – Мраково в Кугарчинском районе
В Туймазинском районе требуется ремонт кровли в школе и детсаду
Общество
В Туймазинском районе требуется ремонт кровли в школе и детсаду
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
Политика
Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район
Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Белокатайский район
Политика
Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Белокатайский район
Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил сегодня Белебей | видео
Общество
Радий Хабиров с рабочей поездкой посетил сегодня Белебей | видео
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: