Следком начал проверку по факту возможной халатности руководства уфимской РКБ
Следственный отдел Кировского района Уфы начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова.
Сообщается, что будет проверен факт возможного непринятия руководством клиники своевременных мер по предупреждению распространения коронавируса.
«В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по мере появления возможности опросить руководство, сотрудников и пациентов больницы. Произошедшим событиям по результатам проверки следствием будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении регионального управления СК.Напомним, с 6 апреля РКБ закрыта на карантин. Первичный тест на коронавирус у врачей и пациентов показал 170 положительных результатов.
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Источник:
gtrk.tv
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