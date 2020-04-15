» В Башкирии на 6 пациентов с коронавирусом приходится 8 человек медперсонала

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как в республике распределяют средства индивидуальной защиты среди медиков.







В штаб Минздрава каждый день все лечебные учреждения присылают заполненные формы с указанием ежедневного расхода масок, бахил и перчаток, количества пациентов с COVID-19 и рассчитанным, исходя из этого, потребностям по специальным комплектам.

— Башфармация аккумулирует у себя закупки, после чего в зависимости от сформированных запросов и текущей обстановки происходит распределение.









Получается, что на 6 пациентов с коронавирусом приходится 8 человек медицинского персонала. Каждому из них нужен комплект, состоящий из очков, респираторов, бахил, изолирующих костюмов, перчаток. Смена меняется каждые 4 часа. В итоге на 6 пациентов потребуется 48 комплектов в сутки. Это и есть ежедневная потребность.На 14 апреля по данным мониторинга Минздрава в наличии у лечебных учреждений республики имеется:перчатки медицинские — 1 667 939 шт.;респираторы — 5302 шт.;изолирующие костюмы — 5039 шт.;шапочки — 119 135 шт.;очки — 2057 шт.;бахилы — 284 016 шт.;дезинфицирующие средства — 8838 л.;средства для обработки поверхностей — 46 696 л.Сейчас в Башкирии 129 пациентов с подтвержденным коронавирусом, если основываться на подсчеты Минздрава, то в день на работу с ними уйдет 1032 костюма. Их в Башкирии осталось чуть больше 5 тысяч, или запас на четыре дня.

Мониторинг делается ежедневно с учетом запаса как минимум на 4–10 дней. Существует резервный фонд дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, который также распределяется в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации в онлайн-формате, — отметил Забелин.

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Министр пояснил, что на данном этапе все учреждения обеспечены необходимыми наборами.



Медицинский персонал, который заразился коронавирусом в уфимской Республиканской клинической больнице имени Куватова (РКБ), получит выплаты.





Напомним, для работы в «грязной зоне» в РКБ имени Куватова привлекут медиков других лечебных учреждений. Это произойдет в том случае, если сотрудники главной республиканской больницы откажутся работать в COVID-госпитале.



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