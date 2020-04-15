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Башкирия вошла в топ-50 по числу заболевших коронавирусом

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Теги: коронавирус в башкирии
Башкирия вошла в топ-50 по числу заболевших коронавирусом

Башкирия занимает 50 место в России по числу заболевших коронавирусом на 10 тысяч населения.



По данным "Новых известий" и портала стопкоронавирус.рф, Башкортостан по числу больных коронавирусом COVID-19 в пересчете на 10 тысяч человек занимает 50 позицию среди 85 субъектов Российской Федерации.

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По информации, что была опубликована 15 апреля, в России зарегистрировано 24490 случая заболевания коронавирусом. Больше всех больных в Москве и Московской области - 14776 и 2587 случаев соответственно. Замыкает ТОП-3 - Санкт-Петербург с 929 случаями. В Республике Коми и Нижегородской области - 422 и 339 случаев и эти регионы занимают четвертую и пятую позиции.

В Башкирии на сегодняшний день подтверждено всего 149 случаев заражения COVID-19. Благодаря этому коэффициент заболеваемости на 10 тысяч человек составляет всего 0,37.

Напомним, что в Башкирии на стационарном лечении находятся 336 пациентов с подозрением на коронавирус 
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