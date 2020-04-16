В Башкирии православных могут оштрафовать на Пасху
Председатель совета директоров АО «Башинформ» Р. Мурзагулов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» о штрафах, которые будут налагаться на тех, кто захочет посетить церковь во время самоизоляции.
Меры воздействия будут касаться и граждан, решивших посетить храм во время празднования Пасхи в воскресенье. Чиновник подчеркнул, что правила действуют для всех, независимо от вероисповедания, поскольку риск заражения и смертности в республике чрезвычайно высок и спрогнозирован в районе 20 тысяч человек.
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«Зачем нам хоронить своих родных? Ради того, чтобы свечку поставить в церкви? Вы меня простите, но я глубоко убежден, что бог нас простит, если мы помолимся ему из дома», – Ростислав Мурзагулов.Напомним, Министр здравоохранения Башкирии рассказал о разработке новой лабораторной методики, что поможет проводить раннее диагностирование COVID-19.
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