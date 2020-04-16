Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» В Башкирии православных могут оштрафовать на Пасху

В Башкирии православных могут оштрафовать на Пасху

Рубрика: ---
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии православных могут оштрафовать на Пасху

Председатель совета директоров АО «Башинформ» Р. Мурзагулов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» о штрафах, которые будут налагаться на тех, кто захочет посетить церковь во время самоизоляции.



Меры воздействия будут касаться и граждан, решивших посетить храм во время празднования Пасхи в воскресенье. Чиновник подчеркнул, что правила действуют для всех, независимо от вероисповедания, поскольку риск заражения и смертности в республике чрезвычайно высок и спрогнозирован в районе 20 тысяч человек.  

На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса

Читайте также:

На ногах пациентов обнаружили новый симптом коронавируса
«Зачем нам хоронить своих родных? Ради того, чтобы свечку поставить в церкви? Вы меня простите, но я глубоко убежден, что бог нас простит, если мы помолимся ему из дома», – Ростислав Мурзагулов.
Напомним, Министр здравоохранения Башкирии рассказал о разработке новой лабораторной методики, что поможет проводить раннее диагностирование COVID-19.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно
Здравоохранение
В Башкирии тесты на коронавирус будут проводить самостоятельно
Ростислав Мурзагулов стал председателем Попечительского совета ФК «Уфа»
Спорт
Ростислав Мурзагулов стал председателем Попечительского совета ФК «Уфа»
В Башкирии чиновникам дали час, чтобы ответить на жалобы граждан
Политика
В Башкирии чиновникам дали час, чтобы ответить на жалобы граждан
Чиновники Уфы учились работать с соцсетями
Политика
Чиновники Уфы учились работать с соцсетями
В Башкирии озвучили первые результаты работы системы "Инцидент"
Политика
В Башкирии озвучили первые результаты работы системы "Инцидент"
Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет: узнали, что для него станет лучшим подарком
Общество
Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет: узнали, что для него станет лучшим подарком
В Башкирии представители аппарата правительства встретились с известными рэп-исполнителями
Культура
В Башкирии представители аппарата правительства встретились с известными рэп-исполнителями
В Башкирии теперь начнут штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции
Человек и закон
В Башкирии теперь начнут штрафовать всех нарушителей режима самоизоляции
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: