» В Нефтекамске начальника управления образования будут судить за растрату более 1,4 млн бюджетных денег

В Нефтекамске перед судом предстанет экс-руководитель Управления образования. 54-летняя женщина обвиняется в растрате более 1,4 млн бюджетных средств.







По версии следствия, в течение 3 лет — с 2015 года по 2018 год – чиновница незаконно начисляла подчиненным повышенные премии, которые те должны были передавать бухгалтеру учреждения. В дальнейшем по распоряжению начальника деньги тратились на проведение праздников и нужды руководителя. В общей сложности бюджету был причинен ущерб в размере более 1,4 млн. рублей.

«Фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Обвиняемая не признала вину в совершенных преступлениях. В обеспечительных целях на ее расчетные счета наложен арест», сообщает Прокуратура РБ.

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Кроме того, начальница гороно фиктивно устроила на работу водителя первого заместителя главы администрации города, который получил свыше 150 тысяч рублей заработной платы.От должности чиновницу освободили.