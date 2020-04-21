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В Уфе в маршрутках "Башавтотранса" начнут раздавать медицинские маски

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Уфе в маршрутках "Башавтотранса" начнут раздавать медицинские маски

В автобусах "Башавтотранса" в Уфе до 22 апреля будут выдавать пассажирам защитные маски многоразового использования. Горожан этими средствами защиты решил обеспечить производитель медодежды "Cameo", чье производство располагается в регионе.



Согласно требованиям, что были приняты правительством Башкортостана, с 20 апреля в транспорте можно ездить исключительно в средствах индивидуальной защиты. Об этом рассказал Сергей Паскин, что занимает пост заместителя гендиректора по пассажироперевозкам "Башавтотранса".

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По его словам, не все граждане могут знать о данных требованиях. Поэтому производитель "Cameo" передал перевозчику 2 тысячи масок, которые будут раздавать пассажирам. По словам Паскина, кондукторы, водители и работники УНАП-1 и УНАП-2 должны также обязательно носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, количество жителей Башкирии, которые заразились COVID-19, возросло до 371. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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