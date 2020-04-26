В Салавате под внедорожником рухнул участок моста

Впечатляющие снимки разрушенного моста опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях. Снимки, на которых видно, как джип едва не разбился, угодив в реку, прямо с разрушенного моста, опубликовали в группе «Подслушано Салават».



«Одной машине удалось проскочить, а второй нет. Ее вытаскивал лесовоз», - подписал автор снимков.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram