Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии
Радий Хабиров, глава Башкирии, подписал документ о продлении самоизоляционного режима на территории региона до 11.05 включительно. Он рассказал об этом сегодня, 30 апреля, во время проведения совещания, что прошло в правительстве республики.
Отметим, что указ Хабирова о необходимости самоизоляции жителей Башкортостана, начал действовать еще 31 марта в 8 вечера.
Напомним, Минздрав Башкирии опроверг информацию о том, что Белебеевская ЦРБ стала новым очагом COVID-19
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