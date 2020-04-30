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Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии

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Теги: коронавирус в башкирии
Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии

Радий Хабиров, глава Башкирии, подписал документ о продлении самоизоляционного режима на территории региона до 11.05 включительно. Он рассказал об этом сегодня, 30 апреля, во время проведения совещания, что прошло в правительстве республики.



Отметим, что указ Хабирова о необходимости самоизоляции жителей Башкортостана, начал действовать еще 31 марта в 8 вечера.

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Согласно документу, подписанному Хабировым, о режиме самоизоляции, "все, кроме работников служб, что занимаются обеспечением жизнедеятельности населенных пунктов, должны оставаться дома до отмены данного режима".

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