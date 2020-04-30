» Хабиров продлил полную самоизоляцию в Башкирии

Радий Хабиров, глава Башкирии, подписал документ о продлении самоизоляционного режима на территории региона до 11.05 включительно. Он рассказал об этом сегодня, 30 апреля, во время проведения совещания, что прошло в правительстве республики.







Отметим, что указ Хабирова о необходимости самоизоляции жителей Башкортостана, начал действовать еще 31 марта в 8 вечера.



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