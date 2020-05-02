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Башкирия вошла в число лидеров по заболеваемости коронавирусом в ПФО

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Теги: коронавирус в башкирии
Башкирия вошла в число лидеров по заболеваемости коронавирусом в ПФО

Согласно мониторингу информационного центра в регионах Приволжского федерального округа, в Башкирии в период с 24 апреля по 1 мая количество заболевших коронавирусом увеличилось на 85 процентов.



Отметим, что на 24 апреля в РБ коронавирус подтвердился у 455 пациентов. За истекшую  неделю количество заболеваний возросло на 388 человек. В эту статистику не вошли данные за 2 мая, где заболевание подтвердилось у 92 человек.

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Рекорд по увеличению темпов роста зафиксирован у жителей Самарской области. Здесь показатель превысил 112 процентов. Далее следует Республика Татарстан (110 процентов за неделю). В Нижегородской области зафиксировано самое большое количество заболевших COVID-19 среди регионов ПФО.

Напомним, в Башкирии Науфаль Загидуллин поделился приблизительными прогнозами о том, как будет развиваться ситуация с новой коронавирусной инфекцией

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