Башкирия вошла в число лидеров по заболеваемости коронавирусом в ПФО
Согласно мониторингу информационного центра в регионах Приволжского федерального округа, в Башкирии в период с 24 апреля по 1 мая количество заболевших коронавирусом увеличилось на 85 процентов.
Отметим, что на 24 апреля в РБ коронавирус подтвердился у 455 пациентов. За истекшую неделю количество заболеваний возросло на 388 человек. В эту статистику не вошли данные за 2 мая, где заболевание подтвердилось у 92 человек.
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Напомним, в Башкирии Науфаль Загидуллин поделился приблизительными прогнозами о том, как будет развиваться ситуация с новой коронавирусной инфекцией
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