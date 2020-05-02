» Башкирия вошла в число лидеров по заболеваемости коронавирусом в ПФО

Согласно мониторингу информационного центра в регионах Приволжского федерального округа, в Башкирии в период с 24 апреля по 1 мая количество заболевших коронавирусом увеличилось на 85 процентов.







Отметим, что на 24 апреля в РБ коронавирус подтвердился у 455 пациентов. За истекшую неделю количество заболеваний возросло на 388 человек. В эту статистику не вошли данные за 2 мая, где заболевание подтвердилось у 92 человек.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram