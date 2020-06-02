» Озвучена новая статистика о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 13:17

В Башкирии зафиксировали еще 72 новых случая заражения коронавирусом — это на пять меньше, чем вчера. Общее число инфицированных в регионе составило 3409 человек. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19 сегодня, 2 июня.



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