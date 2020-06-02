Озвучена новая статистика о заболеваемости коронавирусом в Башкирии Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 13:17 В Башкирии зафиксировали еще 72 новых случая заражения коронавирусом — это на пять меньше, чем вчера. Общее число инфицированных в регионе составило 3409 человек. Об этом сообщил оперштаб России по борьбе с COVID-19 сегодня, 2 июня. Читайте также: В Стерлитамакском районе у членов общины православного храма обнаружен коронавирус — Выздоровело 1138 человек, число болеющих на данный момент составляет 2253 человека, — сообщили в оперштабе.В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о вспышке коронавирусной инфекции в религиозной общине под Стерлитамаком.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa1.ru Поделиться: Читайте также