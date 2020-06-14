» Уфимские врачи помогут с лечением больных коронавирусом в Карачаево-Черкессии

Коронавирус в Башкирии | 14 июн 2020 | 21:44

Накануне бригада из 17 врачей отправилась из Уфы в Черкесск, где специалисты будут работать с больными коронавирусом.







Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Карачаево-Черкесской республики, медики приступят к своим обязанностям уже в предстоящий понедельник, 15 июня.



Ранее глава КЧР Рашид Темрезов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой отправить в республику врачей для помощи с ковидными больными. Тогда минздрав командировал специалистов из Уфы, у которых есть опыт работы в «крупном медицинском центре».

- Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров направил в Карачаево-Черкесию большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов, - заявили в оперштабе КЧР по борьбе с коронавирусом.

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