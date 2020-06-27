» В Башкирии прогнозируют град и штормовой ветер

| 27 июн 2020 | 14:43

На Башкирию обрушится град и шторм. Об этом сообщает МЧС республики. Кажется, что погода забыла о том, что на календаре 27 июня. Местами пройдет шквалистое усиление ветра до 17–22 м/с. В ближайшие сутки по региону местами пройдут ливни, грозы, днем даже будет град. Температура воздуха ночью 8–13°С, днем — 15–20°С, повезет только югу республики — там будет до 25°С.







— На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее, — сообщили в ведомстве.



Ситуация в Уфе будет получше — ночью кратковременные дожди, грозы, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8–13 м/с, местами шквалистое усиление до 18 м/с. Температура воздуха ночью 11–13°С, днем — 18–20°С.

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