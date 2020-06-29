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В Уфе заработает бесплатное социальное такси с глухими водителями

В Уфе заработает бесплатное социальное такси с глухими водителями

Уфа | 29 июн 2020 | 14:59

В Уфе заработает социальное такси «Deafмобиль» — трое водителей, имеющие проблемы со слухом, и переводчик русского жестового языка будут бесплатно обслуживать поездки инвалидов первой группы и детей-инвалидов с их сопровождающими в пределах города.



Об этом сообщили в министерстве труда Башкирии. Пассажиры социального такси могут воспользоваться сервисом пять раз в месяц.

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— Количество ежедневных выездов «Deafмобилей» ограничено, поэтому приветствуются предварительные заявки на обслуживание социального такси. Диспетчер будет принимать заявки на обслуживание с девяти до 18 часов в рабочие дни, а водители «Deafмобиля» будут выезжать по заказам ежедневно без перерывов и выходных с семи до 22 часов, — уточнили в пресс-службе министерства труда региона.
Как сообщают в министерстве, в Башкирии проживает более 9000 инвалидов первой группы и детей-инвалидов.
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Источник: ufa1.ru

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