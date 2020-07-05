В Чишминском районе Башкирии коммерсант затеял строительство на памятнике археологии
Чишминский район | 05 июл 2020 | 20:41
В Башкирии поврежден объект археологического наследия федерального значения «Кара-Якуповское городище». Кто-то решил самовольно построить на исторической земле тюбинг-парк с установкой подъемника для тюбингов. Об уничтожении культурного слоя части Кара-Якуповского городища Башкультнаследию стало известно 21 мая этого года.
«Поступила информация о повреждении объекта археологического наследия. На территории памятника были зафиксированы многочисленные «грабительские» вкопы. На месте проведения несанкционированных археологических полевых работ обнаружены обломки керамики, фрагменты костей, зафиксированы следы тяжелой техники», сообщает пресс-служба Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ.
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Дело об административном нарушении передано для рассмотрения в Кировский районный суд города Уфы. Дельцу грозит административный штраф в размере до 200 тысяч рублей. Кроме того, Башкультнаследием готовится исковое заявление в суд о возмещении работ, необходимых для сохранения объекта археологического наследия.
«Эти мероприятия оценены на сумму более 1,5 миллионов рублей. Земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, будет изъят. Отделом МВД России по Чишминскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 243, 243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», сообщает ведомство.
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