В Кигинском районе прошли похороны ветерана Ивана Несмеянова, зверски убитого грабителями
Кигинский район | 12 июл 2020 | 16:22
В Кигинском районе Республики Башкортостан прошли похороны Ивана Несмеянова, 100-летнего ветерана войны зверски убитого грабителями в его собственном доме в селе Леуза.
Об этом сегодня, 12 июля, рассказали в пресс-службе администрации района. По сообщениям односельчан, дедушка подвергся долгим и мучительным пыткам.
Проводить в последний путь ветерана собралось много людей. Многие из присутствующих не могли сдержать слезы горечи. Похоронили Ивана Николаевича со всеми почестями.
Расследование убийства ветерана находится на личном контроле министра внутренних дел республики Романа Деева.
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Фото: Администрация Кигинского района / vk.com
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