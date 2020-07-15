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В Мелеузовском районе Башкирии обнаружили тело полуторогодовалого младенца

В Мелеузовском районе Башкирии обнаружили тело полуторогодовалого младенца

Мелеузовский район | 15 июл 2020 | 12:48

В Мелеузовском районе Башкирии, 11 июля, произошел несчастный случай. Вечером, в одном из сельских домов, родители обнаружили  тело своей дочери без признаков жизни. Ребенку было всего лишь 1,5 года.



Как передает издание «КП-Уфа», тело малышки не имело каких либо явных следов насилия. На место происшествия прибыли работники скорой помощи, а затем сотрудники следственных органов.

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Для выяснения причин смерти, тело ребенка, а также изъятую с места происшествия молочную смесь передали судмедэкспертам.

Ранее сообщалось о том, что в Мелеузовском районе Башкирии на пустыре обнаружили тело пропавшего 5 лет назад парня. 

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