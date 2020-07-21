«Ориентируемся на офлайн»: в Минобразования Башкирии рассказали, каким будет 1 сентября у школьников
| 21 июл 2020 | 13:49 Айбулат Хажин, руководитель министерства образования Башкирии, рассказал, в каком формате пройдут мероприятия связанные с началом нового учебного года. Министр убежден, что проведение традиционных торжественных линеек, пандемия COVID-19 не помешает.
«Мы ориентируемся на офлайн. 1 сентября будет торжественным. С первым звонком, с колокольчиком, с огромными пышными бантами у наших девочек, с огромными букетами, за которыми не видно наших мальчишек-первоклассников, с улыбками у входа в наши школы и с традиционным уроком мира. Безусловно учебный год мы начнем в этом году. В этом сомнений у меня нет», – заявил Хажин на прошедшей профильной конференции сегодня, 21 июля.
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- сколько работ было аннулировано на ЕГЭ-2020;
- количество выпускников набравших 100 баллов на едином государственном экзамене.
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