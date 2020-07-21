«Ориентируемся на офлайн»: в Минобразования Башкирии рассказали, каким будет 1 сентября у школьников

| 21 июл 2020 | 13:49









Айбулат Хажин , руководитель министерства образования Башкирии, рассказал, в каком формате пройдут мероприятия связанные с началом нового учебного года. Министр убежден, что проведение традиционных торжественных линеек, пандемия COVID-19 не помешает.

«Мы ориентируемся на офлайн. 1 сентября будет торжественным. С первым звонком, с колокольчиком, с огромными пышными бантами у наших девочек, с огромными букетами, за которыми не видно наших мальчишек-первоклассников, с улыбками у входа в наши школы и с традиционным уроком мира. Безусловно учебный год мы начнем в этом году. В этом сомнений у меня нет», – заявил Хажин на прошедшей профильной конференции сегодня, 21 июля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



